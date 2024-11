Zware klap voor Beerschot: sterkhouder mist alle cruciale matchen voor Nieuwjaar

Ryan Sanusi, de ervaren aanvoerder van Beerschot, heeft door een blessure de laatste drie competitiewedstrijden aan de kant gestaan. Dinsdag kwam de club met een update over zijn situatie. De 32-jarige middenvelder is intussen succesvol geopereerd, zo liet Beerschot weten via sociale media.

"Ryan is zowel op als naast het veld een echte leider en enorm belangrijk voor ons team", benadrukte coach Dirk Kuyt eerder. "Ik hoop hem snel weer te kunnen verwelkomen, maar voor nu ligt de focus volledig op zijn herstel." Ondanks het optimisme is het onwaarschijnlijk dat Sanusi dit kalenderjaar nog in actie zal komen. Zijn afwezigheid komt op een moeilijk moment voor Beerschot, dat in december cruciale wedstrijden speelt in de strijd om het behoud. Zo wachten onder andere duels tegen Cercle Brugge, Standard, en KV Kortrijk. De ploeg zal in deze belangrijke maand moeten aantreden zonder de ervaring van Sanusi. Naast Sanusi kampt Beerschot ook met de blessure van Hervé Matthys, de vice-aanvoerder. Matthys miste eveneens de laatste drie wedstrijden nadat hij een tik opliep tijdens een training. Over de ernst van zijn blessure en de vooruitgang van zijn revalidatie gaf de club tot dusver geen verdere informatie.