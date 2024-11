Pär Zetterberg kijkt opnieuw met plezier naar Anderlecht én duidt de paars-witte sleutelpion in de titelstijd aan

Pär Zetterberg geniet opnieuw van RSC Anderlecht. Het clubicoon van paars-wit kijkt met héél véél plezier naar artiesten als Kasper Dolberg en Mario Stroeykens. "Die laatste is trouwens dé sleutelspeler, hé."

Pär Zetterberg is een héél grote fan van Mario Stroeykens. "Hij is dé sleutelspeler van RSC Anderlecht. Stroeykens is dé speler die ervoor heeft gezorgd dat ook Kasper Dolberg helemaal tot ontplooiing is gekomen. Mario duwt Kasper letterlijk naar een hoger niveau."

"Al helpt het natuurlijk ook dat Dolberg met heel veel vertrouwen loopt te voetballen", gaat Zetterberg verder in Het Laatste Nieuws. "Hij heeft alles in huis om één van de grootste spitsen van Anderlecht te worden."

© photonews

"Ik denk overigens dat het tussen Dolberg en mezelf ook zou geklikt hebben", knipoogt het paars-witte clubicoon. "De aanvoer voor een spits is heel belangrijk, hé. En dat was nu toevallig één van mijn sterke punten." (lacht)

Zetterberg ziet in Anderlecht dan ook één van de titelfavorieten. "Ze groeien alleszins als team. En spelers als Dolberg en Stroeykens gaan een héél belangrijk wapen zijn in die titelstrijd."