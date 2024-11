'Rode Duivels hebben zich helemaal tegen de bondscoach gekeerd': beslissing over toekomst van Tedesco volgt snel

Domenico Tedesco heeft het afgelopen jaar enorm veel krediet verloren als bondscoach. Na een bijzonder slecht EK volgde een nog slechtere Nations League. Niet alleen resultaten vielen tegen, maar ook het spel.

Tijdens de laatste interlandperiode was er eerst die nederlaag tegen Italië, waarna iedereen wel een reactie verwachtte tegen Israël. Maar wat volgde was een nieuwe verliespartij tegen de nummer 81 op de FIFA-ranking.

De bondscoach heeft zich dus echt niet populair gemaakt, ook omwille van de opvallende keuzes die hij vaak maakte. Hij ligt onder druk bij de Rode Duivels. Bovendien werd zijn contract om de een of andere reden al voor het EK verlengd. Daardoor zal het ook nog eens heel wat geld kosten als hij ontslagen zou worden.

Volgens Sacha Tavolieri zal de Raad van Bestuur van de KBVB donderdag samenzitten om over de toekomst van Domenico Tedesco te praten.

Tavolieri meldt ook dat de spelers zich ondertussen al volledig tegen de bondscoach hebben gekeerd. Begin december zal er nog een tweede meeting volgen, een 'sports meeting'. Hier zal gepraat worden over de strategiën van Vincent Mannaert die bijna begint bij de KBVB.

🇧🇪 The Board of Directors will meet twice in the coming days. The first meeting, scheduled for tomorrow, will focus on the future of Domenico Tedesco. Following an informal meeting held on Tuesday, November 19, the board members are expected to finalize the decision regarding… pic.twitter.com/xnHg08V5Vm