Waanzinnige rentree in de maak? Club Brugge is concreet om voormalige kampioenenmaker én topschutter terug naar België te halen

Paul Onuachu zit op de wip bij Southampton FC. De Engelse traditieclub wil de aanvaller in januari zien vertrekken. Club Brugge is alvast één van de geïnteresseerde clubs.

Southampton FC wil in januari van enkele overbodige pionnen af. The Saints bengelen momenteel als allerlaatste in de Premier League en willen budget vrijmaken om enkele versterkingen te halen.

Eén van de overbodige spelers: Paul Onuachu. Met amper 134 speelminuten in zeven wedstrijden heeft de boomlange aanvaller geen toekomst meer in St. Mary's. Hij heeft dan ook de mededeling gekregen dat hij een nieuwe club moet zoeken.

Volgens onze informatie is Club Brugge geïnteresseerd. De Belgische landskampioen heeft met Gustaf Nilsson - hij ligt momenteel in de lappenmand - dan wel een gelijkaardig profiel in de kern, maar een opportuniteit laat de Belgische landskampioen niet schieten.

Al zal het prijskaartje bepalend zijn. Southampton betaalde in 2023 achttien miljoen euro voor Onuachu aan KRC Genk. The Saints hopen dan ook zoveel mogelijk van dat bedrag te recupereren, terwijl Transfermarkt zijn marktwaarde op een slordige dertien miljoen euro schat.

Wat wil Club Brugge betalen voor Paul Onuachu?

Club Brugge denkt eerder aan een bedrag onder tien miljoen euro om Onuachu naar het Jan Breydelstadion te halen. De 30-jarige Nigeriaan ziet een terugkeer naar de Jupiler Pro League alvast zitten. Wordt ongetwijfeld vervolgd.