📷 Bij de UEFA zullen ze van hun stoel zijn gevallen: zeer opmerkelijke blunder tijdens Conference League-wedstrijd van Cercle Brugge

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

Cercle Brugge speelt op dit moment tegen Heart of Midlothian. Eén opvallend detail werd zeker opgemerkt in het Jan Breydelstadion.

Dit jaar heeft Brugge twee keer zoveel werk als normaal wat betreft de organisatie die nodig is voor het Europese voetbal. Want naast de gebruikelijke aanwezigheid van Club Brugge, vertegenwoordigt Cercle Brugge nu het Venetië van het noorden en het Belgische voetbal in de Conference League.

Elke week wisselen de twee teams tussen thuis- en uitwedstrijden, zodat er slechts één wedstrijd is in het Jan Breydelstadion.

Deze week was blauw-zwart aan het werk in Schotland, bij Celtic Glasgow. Hierdoor kon Cercle Brugge een andere Schotse ploeg, Heart of Midlothian, ontvangen.

Maar dit leidt soms tot enkele strubbelingen. Zoals donderdagavond voor de wedstrijd van Cercle Brugge: hoewel de reclameborden langs het veld aangaven dat het een wedstrijd in de Conference League was, gaven de ringen in het midden van de tribunes plotseling 'Champions League' aan.