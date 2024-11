🎥 Het was niet hun avond: bus van Real Madrid raakt betrokken bij een ongeluk na Champions League-wedstrijd tegen Liverpool

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Real Madrid beleeft een moeilijke start van het seizoen. En de nederlaag van woensdag tegen Liverpool zal de situatie niet verbeteren.

Een 2-0 nederlaag, een gemiste strafschop om wat extra zout in de wonde te strooien omtrent de situatie van Kylian Mbappé: Real Madrid had het moeilijk in Anfield. En een ongeluk komt nooit alleen.

De bus van Real Madrid was betrokken bij een ongeval op de M40 snelweg, die Birmingham met Londen verbindt. De bus was onderweg terug naar Spanje.

De bus raakte een vrachtwagen, met name de linker voorlicht van het voertuig raakte beschadigd. De Materiële schade bleef beperkt.

The Athletic meldt echter dat een manager, een beveiligingsmedewerker en twee chauffeurs lichtgewond raakten bij het ongeval.