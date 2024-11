Keert Zulte Waregem weldra naar Jupiler Pro League? 'Daarom staan we bovenaan'

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

Zulte Waregem staat samen met La Louvière aan kop in de Challenger Pro League. Volgens T2 Mo Messoudi staat de West-Vlaamse club daar niet toevallig.

Na een nipte uitnederlaag tegen RWDM pakte de ploeg de draad weer op door La Louvière en Seraing achter zich te laten. “Het gebeurt ons nog net iets te vaak dat we een partij vergeten op slot te gooien. We denken nog iets te gauw dat een situatie onder controle is”, zegt Mo Messoudi in Het Nieuwsblad.

Volgens Messoudi heeft de ploeg in de afgelopen maanden niet alleen als team flinke stappen gezet, maar zijn ook de individuele prestaties van spelers aanzienlijk verbeterd. “De doorlichting zat goed."

De jonge talenten binnen het team hebben eveneens hun niveau opgekrikt en blijken nu beter bestand tegen de eisen van het profvoetbal. Messoudi is er dan ook van overtuigd dat de huidige groep veel potentieel heeft.

Nog een lang seizoen

Ondanks het positieve gevoel waarschuwt hij dat het seizoen nog lang is en er veel kan gebeuren. Al ziet de ex-middenvelder met vertrouwen naar de toekomst te kijken.

“De huidige vormcurve kan ervoor zorgen dat enkele spelers misschien meer geneigd zijn om de overstap naar Zulte Waregem te maken. Het belangrijkste doel voor de club blijft echter de verdere groei van de groep", benadrukt Messoudi.