Altijd klaar om bij te leren: Thibaut Courtois heeft opmerkelijke vraag voor wereldkampioen Thierry Neuville

Thierry Neuville werd vorige week wereldkampioen rally. Het was de eerste keer dat een Belg die eer toebedeeld kreeg.

Bloed, zweet en tranen heeft het gekost, maar uiteindelijk is het gelukt. Na o zo veel keer tweede te zijn geweest werd Thierry Neuville samen met Martijn Wydaeghe wereldkampioen rally.

De nieuwe wereldkampioen werd deze week samen met zijn co-piloot uitgenodigd bij La Dernière Heure. Enkele grote sportlegendes van ons land stelden de kersverse kampioen hun bijzondere vragen.

Ook doelman Thibaut Courtois van Real Madrid had een vraag klaar voor Neuville. “Hoe train je om je reflexen en reactiesnelheid te verbeteren?”, klonk het bij de keeper.

“Sinds 2013 werk ik met mijn oogarts en opticien in Saint-Vith aan ‘visuele training’. Dagelijkse oefeningen van ongeveer een half uur om mijn gezichtsveld te verbreden”, vertelde Neuville als antwoord op de vraag.

“Daarnaast gingen we aan de slag met een Amerikaans systeem met een groot scherm waarmee we onze reflexen, coördinatie en balans konden verbeteren. Dit alles zorgde voor interessante, maar soms erg ingewikkelde oefeningen.”

Dat gebeurt tegenwoordig maar één of twee keer meer per jaar. Omdat het te veel tijd in beslag neemt en dat heeft Neuville op dit moment niet meer op overschot.