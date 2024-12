Beslissing ligt al zo goed als vast! WK in land waar jaarlijks nog 200 mensen onthoofd worden? "Middelmatig risico"

Het lijkt vrijwel zeker dat Saudi-Arabië het WK voetbal in 2034 mag organiseren. De FIFA zal op 11 december officieel de organisator aanwijzen, maar aangezien Saudi-Arabië de enige kandidaat is, lijkt de keuze al gemaakt. Een kritisch rapport had dat nog kunnen veranderen, maar dat bleef uit.

In plaats daarvan ontving Saudi-Arabië lof van de FIFA. In een evaluatie van 110 pagina’s prijst de wereldvoetbalbond de plannen van het land, waaronder de bouw van 15 nieuwe stadions en een dozijn hotels. Dit ambitieuze project wordt door de FIFA als "middelmatig risico" bestempeld. De timing van het toernooi blijft echter een discussiepunt. Het WK in Qatar werd noodgedwongen in de winter gehouden vanwege de hitte, wat destijds veel kritiek opleverde. Saudi-Arabië zal dezelfde uitdaging moeten aanpakken, zeker met een toernooi dat 48 teams huisvest. De mensenrechten in Saudi-Arabië vormen het grootste struikelblok. De FIFA spreekt hier ook van "middelmatig risico" maar benadrukt dat de kandidatuur kansen biedt om verbeteringen door te voeren. De Saudi’s beloven systemen op te zetten om het welzijn van arbeiders die aan de WK-infrastructuur werken te waarborgen. Toch blijven organisaties zoals Amnesty International sceptisch. “Zoals verwacht was het FIFA-rapport op verbluffende wijze het schandalige Saudische mensenrechtenverleden wit", klinkt het. De beloftes van hervorming worden door hen als oppervlakkig en ongeloofwaardig gezien. Saudi-Arabië staat bekend om strenge religieuze wetten en ernstige schendingen van mensenrechten. Vrouwen hebben weinig rechten, gevangenissen zitten vol mensen zonder eerlijk proces, en jaarlijks worden bijna 200 mensen publiekelijk geëxecuteerd. Deze realiteit plaatst een donkere schaduw over de kandidatuur.