Marc Degryse ziet dat Belgische topclub weer goed op weg is, maar: "Dat probleem achtervolgt hen al heel het seizoen"

Union SG heeft zondag met 2-1 gewonnen van Antwerp nadat het al snel op achterstand kwam. Marc Degryse zag dat het goed liep bij de Brusselaars,

Union SG staat na de nieuwe overwinning tegen Antwerp op de 7e plaats in het klassement met 23 punten. Dat zijn er even veel als KAA Gent dat zesde staat. Marc Degryse ziet dat het op deze manier nog kan lukken bij de Brusselaars dit seizoen.

"Bij Union zag ik het karakter en de kwaliteit die de ploeg de voorbije drie seizoenen zo getypeerd hebben. Ik zei vorige week dat Union samen met Gent ging moeten knokken om bij de eerste zes te raken, wel dit is hoe ze het kunnen klaarspelen", vertelde hij bij Het Laatste Nieuws.

Maar toch merkt Degryse nog een probleem op. "De doelpunten van Union volgden wel twee keer na een stilstaande fase door een centrale verdediger. Het enige probleem dat Union al een heel seizoen achtervolgt, is dat de aanvallers niet aan de lopende band scoren."

Er lopen een aantal goede aanvallers rond, maar echt succesvol zijn ze nog niet allemaal geweest. "Om echt in de buurt te komen van de voorbije drie seizoenen moet Pocognoli nog de sterkste offensieve combinatie vinden."

"Met Ivanovic en Fuseini heb je eerder snelheid en techniek, maar Promise of Rodriguez wegen wat meer - en op dit moment heeft Promise de voorkeur. Offensief is het nog wachten op een duo dat ontploft, maar Union is op de goede weg", besluit Degryse.