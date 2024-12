Meer duidelijkheid wat er gebeurde met speler van Fiorentina die in elkaar zakte

De topper tussen Fiorentina en Inter in de Serie A werd stopgezet. Edoardo Bove zakte na een kwartier zomaar in elkaar.

Er was even paniek op het veld in Firenze toen Edoardo Bove van Fiorentina zomaar in elkaar zakte. De wedstrijd was nog maar een kwartier bezig en niemand stond toen in zijn buurt.

De speler kreeg op het veld de eerste zorgen toegediend. Hij leek vooral te schudden op de eerste beelden. Ploegmaten en spelers van Inter gingen rond hem staan, zodat hij aan de camera’s kon ontsnappen.

De scheidsrechter besliste om de wedstrijd definitief stop te zetten. Het resterende deel van de match zal op een ander tijdstip afgewerkt worden.

Volgens Sky Italia ademde Bove bij aankomst in het ziekenhuis al zelfstandig. Italiaanse media melden dat hij een epileptische aanval en een hartaanval kreeg op het veld.

De eerste tests zouden geen acute schade tonen, zo klinkt het nog. De burgemeester van Firenze en heel wat fans zakten naar het ziekenhuis af om hun steun te betuigen.

De toekomst van Bove in de Serie A lijkt door het voorval voorbij. Spelers met hartklachten mogen in Italië immers niet meer in actie komen. “Ik hou van je kleine broer. We denken allemaal aan je”, liet ex-ploegmaat Romelu Lukaku weten.