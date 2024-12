🎥 Grote paniek in Italiaanse topper: Match stilgelegd na medisch noodgeval

Amper een kwartier was de wedstrijd tussen nummer twee Fiorentina en leider Inter Milaan in de Serie A aan de gang toen Edoardo Bove plots tegen de grond ging.

Op beelden is te zien dat de middenvelder van Fiorentina gewoon neervalt, zonder dat iemand bij hem is. Er ontstaat eventjes paniek bij de spelers en de entourage.

Bove lijkt stevig te schokken, maar al snel gaan de spelers rond hem staan zodat hij aan het zicht van het publiek en de camera’s onttrokken werd.

Scheidsrechter Doveri besloot de wedstrijd definitief stop te zetten wegens een medisch noodgeval. De 22-jarige Bove werd naar het ziekenhuis gebracht. Meer informatie over zijn toestand is er momenteel niet.

We wensen Bove alvast veel sterkte toe en hopen dat alles snel weer in orde komt met hem.

Fiorentina’s Edoardo Bove seems to have collapsed on the pitch. The players and medical staff have formed a wall around the midfielder while the medical professionals attend to the situation. pic.twitter.com/pcU3ITfc8M