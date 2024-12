Manchester United gaat voor superspits: al zijn er toch nog wat bedenkingen

Manchester United heeft volgens transferjournalist Florian Plettenberg van Sky Sport contact gelegd met Viktor Gyökeres, de Zweedse spits van Sporting Portugal.

De interesse komt niet als een verrassing, gezien de goede samenwerking tussen Gyökeres en zijn voormalig trainer Rúben Amorim, die nu bij United actief is. Volgens Plettenberg zijn er al ‘eerste concrete gesprekken’ gevoerd.

Een transfer naar Old Trafford is echter niet evident te noemen. United moet mogelijk eerst spelers verkopen om het benodigde budget vrij te maken. In de huidige selectie van Amorim zijn spitsen Rasmus Højlund en Joshua Zirkzee al aanwezig, terwijl ook Marcus Rashford als centrumspits kan worden ingezet.

Daarnaast moet United zware concurrentie verslaan om Gyökeres binnen te halen. Clubs als Arsenal, Chelsea, Liverpool en Manchester City zouden eveneens belangstelling hebben. Vooral City lijkt een serieuze rivaal, aangezien de club volgens Plettenberg onlangs zijn inspanningen om de Zweed te strikken heeft opgevoerd.

De interesse is begrijpelijk gezien de indrukwekkende statistieken van Gyökeres onder Amorim bij Sporting Portugal. In 71 wedstrijden scoorde hij liefst 67 keer.

De transferstrijd rondom Gyökeres belooft spannend te worden, met Manchester United als belangrijke speler in de race. Het is echter afwachten of de club slagkrachtig genoeg is om hem binnen te halen.