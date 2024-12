'Ten Hag kon eigenlijk nooit overtuigen bij Manchester United, maar heeft enkele weken na ontslag nieuwe topjob te pakken'

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

Erik ten Hag wordt zo goed als zeker de nieuwe coach van RB Leipzig. Het verhaal van Marco Rose bij de Duitse topclub is geschreven. De wissel van de wacht zal wellicht deze week nog plaatsvinden.

RB Leipzig verloor afgelopen zaterdag nog maar eens. Deze keer kwam VfL Wolfsburg met zware 1-5-cijfers winnen in de Red Bull Arena. Door de recente één op twaalf zijn Die Roten Bullen al weggezakt naar de vierde plaats in het klassement.

Marco Rose betaalt dan ook het gelag. De oefenmeester wordt de laan uitgestuurd voor de povere resultaten. Ook in de Champions League werd er nog geen enkel punt gesprokkeld.

Ten Hag werd enkele weken geleden ontslagen bij Manchester United, maar zal dus niet lang van aan de zijlijn moeten toekijken. De voormalige succestrainer van AFC Ajax was eveneens in beeld bij AS Roma, maar De Romeinen kozen uiteindelijk voor Claudio Ranieri.

Wie wordt de nieuwe coach van RB Leipzig?

In de Red Bull Arena zal ten Hag - behalve een uitgebreide kern natuurlijk - drie Rode Duivels onder zijn hoede krijgen. Loïs Openda, Maarten Vandevoordt en Arthur Vermeeren dragen het shirt van Die Roten Bullen.