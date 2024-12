Onrust bij SK Deinze: Financiële situatie zorgt ervoor dat twee sleutelspelers de club moeten verlaten

Terwijl het nog onduidelijk is hoe de situatie bij SK Deinze zich in de komende dagen en weken zal ontwikkelen, hebben twee spelers via sociale media aangekondigd dat ze vertrekken. Een lokale ondernemer probeert ondertussen investeerders te vinden.

Lennart Mertens was de eerste die het zinkende schip verliet en naar Beveren vertrok. Nu hebben nog twee spelers via sociale media aangekondigd dat ze ook vertrekken. Een van hen is een bekend gezicht in de Jupiler Pro League. Het gaat om Gaëtan Hendrickx, voormalig middenvelder van Sporting Charleroi. Hendrickx was de aanvoerder van SK Deinze. Hij heeft 105 wedstrijden voor de club gespeeld. Hendrickx bekritiseert ook de manier waarop de Pro League de situatie heeft aangepakt. "Zeer dankbaar voor alles wat deze club en deze stad mij hebben gebracht op en naast het veld. Het mooiste hoofdstuk van mijn carrière tot nu toe", schrijft hij.



"Ik had nooit gedacht op deze manier afscheid te moeten nemen, maar helaas. Zolang Belgische profclubs niet verplicht worden om aan het begin van het seizoen financieel te bewijzen dat ze in staat zijn het volledige seizoen te bekostigen, zal dit soort situaties zich keer op keer blijven voordoen". De tweede speler die afscheid neemt is Jellert Van Landschoot. De voormalige jeugdspeler van Club Brugge speelde ruim 83 wedstrijden in het shirt van Deinze. Een lokale investeerder probeert Deinze over te nemen Ondertussen probeert Het Laatste Nieuws te melden dat Patrick Piens, een lokale zakenman, investeerders bijeen probeert te brengen om SK Deinze over te nemen. Hij zou met name een miljoen euro moeten vinden om op korte termijn aan schulden af te lossen tegen volgende week. De huidige eigenaar, Doudou Cissé, had Deinze overgenomen van ACA Partners voor symbolische euro. Er zal een overeenkomst moeten worden bereikt waarbij Cissé zijn aandelen aan Piens en eventuele partners overdraagt, om een faillissement dat elke dag dichterbij komt te voorkomen.