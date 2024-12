De zoveelste waanzinnige twist in schrijnend verhaal van KMSK Deinze: 'Ondernemer die tijdelijke tribune heeft tegengehouden... wil nu plots de club overnemen'

Het verhaal van KMSK Deinze blijft een oneindige aaneenschakeling van onverwachte wendingen. De tweedeklasser moet tegen volgende week één miljoen euro op tafel gooien. Zorgt een lokale ondernemer voor de oplossing?

De laatste maanden van KMSK Deinze lezen als de betere Netflix-serie. De oranjehemden misten vorig seizoen op een haar na promotie naar de Jupiler Pro League en begonnen het nieuwe seizoen als één van de titelfavorieten.

In de plaats van een titelstrijd is het echter een strijd op leven en dood geworden. AAD Invest nam de club over nadat de Aziatische eigenaars de betalingen hadden stopgezet. Ook de nieuwe investeerders - of hoe noem je dat? - brengen geen geld binnen.

© photonews

Het Laatste Nieuws weet dat een lokale ondernemer een finale poging doet om Deinze te reanimeren. Patrick Piens probeert via zijn netwerk het nodige geld bijeen te krijgen. De Oost-Vlamingen hebben op korte termijn - tegen volgende week - minstens één miljoen euro nodig.

Het feit dat uitgerekend Piens initiatief neemt is héél opvallend. Het was de voormalige eigenaar van de gelijknamige en gekende muziekzaak die er in het verleden alles aan deed om stokken in de wielen te steken. Een nieuw stadion? Een tijdelijke tribune? Piens stak er een stokje voor.

Wie is Patrick Piens?

De reden daarvoor is niet ver te zoeken. Piens leeft al even op voet van oorlog met het Deinse stadsbestuur en Denijs Van De Weghe (één van de vorige eigenaars van Deinze, nvdr.) na enkele beslissingen rond winkelcentra in de Oost-Vlaamse stad.