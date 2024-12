🎥 Donald Trump opent de loting op geheel eigen wijze: Dit zijn de poules voor het WK voor clubs

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

Van 15 juni tot en met 13 juli wordt het WK voor clubs gehouden. Dat vindt plaats in de Verenigde Staten.

Donald Trump was gastheer voor de loting voor het WK van clubs. 32 ploegen werden geloot in acht poules. Onder die ploegen ook 12 uit Europa.

“Ik wil ten eerste iedereen een fijne avond en veel plezier wensen”, begon Trump. “Jullie zijn in de handen van Gianni, ik ken hem alleen bij zijn voornaam. Hij is een winnaar. Hij is de president, ik ben ook de president.”

Vincent Kompany kreeg met Bayern München alvast een heel zware loting voorgeschoteld. Zij treffen het Argentijnse Boca Juniors, het Portugese Benfica en het Nieuw-Zeelandse Auckland City als tegenstanders.

Groep A: Palmeiras (Bra), FC Porto (Por), Al Ahly (Egy), Inter Miami (VSt)

Groep B: PSG (Fra), Atlético Madrid (Spa), Botafogo (Bra), Seattle Sounders (VSt)

Groep C: Bayern München (Dui), Auckland City (NZl), Boca Juniors (Arg), Benfica (Por)

Groep D: Flamengo (Bra), Espérance Tunis (Tun), Chelsea (Eng), Club Léon (Mex)

Groep E: River Plate (Arg), Urawa Red Diamonds (Jap), Monterrey (Mex), Inter (Ita)

Groep F: Fluminense (Bra), Borussia Dortmund (Dui), Ulsan (Jap), Mamelodi Sundowns (ZAf)

Groep G: Manchester City (Eng), Wydad (Mar), Al Ain (VAE), Juventus (Ita)

Groep H: Real Madrid (Spa), Al-Hilal (SaA), Pachuca (Mex), RB Salzburg (Oos)