Meervoudig Belgisch succes helpt Man City weer aan zege: Guardiola spreekt klare taal over De Bruyne

Manchester City weet eindelijk weer wat winnen is. Kevin De Bruyne en Jérémy Doku hielpen hun ploeg aan een 3-0-zege tegen Nottingham Forest.

Na een reeks van zeven opeenvolgende nederlagen was het woensdagavond eindelijk weer prijs voor Manchester City. De troepen van Pep Guardiola zetten Forest opzij.

Met in de hoofdrol ook twee Belgen aan het kanon. Jérémy Doku en Kevin De Bruyne scoorden voor de Citizens. KDB werd ook uitgeroepen tot Man van de Match.

“Ik ben zo blij voor hem”, zei Guardiola na de match over De Bruyne. “Vorig seizoen was hij vele maanden geblesseerd. En ook dit seizoen had hij al pech. Daarom ben ik zo blij dat hij terug is, Kevin heeft hard gewerkt.”

“Hij heeft zichzelf perfect voorbereid op zijn terugkeer, mentaal en fysiek. Zijn invalbeurt tegen Feyenoord was niet goed en daarom besliste ik om hem niet te laten spelen tegen Liverpool, vanwege het hoge ritme dat zij hanteren. Maar de minuten die hij op Anfield speelde waren écht goed. En vandaag speelde hij 75 fantastische minuten.”

Het was de eerste basisplek van Kevin De Bruyne sinds 14 september. Ook Doku was klaar om aan de wedstrijd te beginnen. Hij kreeg een minuut voor tijd zijn applausvervanging.