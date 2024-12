Waarom geraakt Divock Origi niet weg bij Milan? Dit is zijn hallucinant maandloon dat niemand wil betalen

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Divock Origi, de voormalige Rode Duivel, beleeft een moeilijke periode bij AC Milan. Sinds zijn terugkeer van een mislukte uitleenbeurt aan Nottingham Forest, heeft de 29-jarige aanvaller dit seizoen nog geen enkele minuut gespeeld.

Milan stuurde hem naar de U23-ploeg en gaf duidelijk aan dat hij deze zomer mocht vertrekken, maar een oplossing werd niet gevonden. Origi's contract loopt nog tot juni 2026, met een indrukwekkend jaarloon van 4 miljoen euro, oftewel 300.000 euro per maand, weet Le Soir.

Dat maakt het lastig voor Milan om hem te laten vertrekken. Daarnaast speelt de naderende wijziging in de Italiaanse belastingwetgeving een rol. Als Milan zijn contract eenzijdig wil ontbinden, moet dat voor 1 januari 2024 gebeuren om fiscale voordelen te behouden.

Hoewel een terugkeer naar België afgelopen zomer werd gesuggereerd, was daar geen sprake van concrete interesse. Anderlecht, dat genoemd werd, ontkende enige plannen.

Origi’s financiële eisen blijven voor Belgische clubs een struikelblok, zelfs als hij salaris moet inleveren. Een overstap naar het Midden-Oosten, waar de lonen hoog liggen, trekt hem voorlopig niet. De Amerikaanse MLS lijkt een realistischere optie, al blijft Europa zijn voorkeur.

Voor Origi, ooit een nationale held met zijn doelpunt in de Champions League-finale van 2019, wordt de situatie nijpend. Zijn laatste officiële wedstrijd dateert van april 2024. Hoewel hij nog op een ideale leeftijd is voor een aanvaller, bevindt hij zich in een impasse.