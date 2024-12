Antwerp-speler spreekt voor het eerst over hoe slecht hij zich in zijn vel voelde vorig seizoen: "Gevoel dat ik niets meer onder controle had"

Na een teleurstellend vorig seizoen speelt Gyrano Kerk opnieuw met vertrouwen en plezier. De Surinaamse international geeft aan dat hij zich vooral richt op mentale rust. "Ik zorg ervoor dat mijn hoofd leeg is als ik het veld op ga. Dan kan ik los gaan", vertelt Kerk in De Zondag.

Het huidige seizoen begon voor Antwerp positief, met een solide defensie en een plaats in de top drie na de heenronde. Toch kende de ploeg een terugslag, zoals de nederlaag tegen Union ondanks een numerieke meerderheid. Volgens Kerk hadden meer kansen benut moeten worden om extra punten te pakken.

Kerk is gematigd tevreden over zijn eigen prestaties. "Ik had meer doelpunten en assists willen hebben, maar mijn spel voelt beter dan vorig jaar", zegt hij. "Er werden er wel al vier afgekeurd na een VAR-check. Los daarvan zit ik wel wat beter in mijn vel dan vorig seizoen."

Het vorige seizoen was zwaar voor Kerk. "In het begin speelde ik niet, daarna wel en dan weer niet en het was onduidelijk waarom ik niet speelde. Dat was lastig en dan ga je je dingen afvragen. Op een gegeven moment blijf je in die neerwaartse spiraal en toen zat ik zodanig slecht in mijn vel dat ik moeite had om mijn niveau te halen."

"Dan kan je ook moeilijk tegen jezelf zeggen ‘kom op, je bent de beste!’. Dat was echt heel moeilijk. Als je dat al eerder hebt meegemaakt, weet je: oké, doe rustig, het komt goed. Maar het was nieuw voor mij. Ik had het gevoel dat ik niets meer onder controle had en wist niet meer welke kant ik op moest bewegen."

Ook zijn privéleven leed eronder. "Dan kun je ook moeilijk blij zijn thuis, want de situatie op de club is niet goed. Je weet niet wat er gaat gebeuren, je gaat aan alles denken en op den duur weet je niet meer waar je het moet zoeken. Maar ik heb ervan geleerd. Het maakte mij sterker. Nu speel ik weer goeie wedstrijden. Maar ik kan nog veel beter."