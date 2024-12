De toekomst van De Bruyne wordt (beetje bij beetje) duidelijk: Rode Duivel zal zijn handtekening zetten bij één van deze drie clubs

Kevin De Bruyne moet de komende maanden een beslissing nemen over zijn toekomst. Het lijkt ondertussen zo goed als zeker dat de Rode Duivel Manchester City zal verlaten. Al is er nog een waterkans dat hij nog even te zien zal zijn in het Etihad Stadium.

Laat het duidelijk zijn: Manchester City en Kevin De Bruyne hebben - wat alle partijen ook mogen beweren - wél al gesproken over de toekomst. Het contract van de Rode Duivel loopt aan het einde van het seizoen af. En het is de middenvelder zelf die het laatste woord zal hebben.

Voor De Bruyne zelf is het een duidelijke zaak. Op 33-jarige leeftijd en na ruim vijftien jaar profvoetbal - De Bruyne debuteerde in 2008 al voor KRC Genk - op het allerhoogste niveau snakt zijn lichaam naar een rustiger tempo. En dat kan niét in Europa.

© photonews

Het lijkt een uitgemaakte zaak dat De Bruyne zijn laatste voetbalseizoenen in de Verenigde Staten zal slijten. Ook de Saoedische topclubs staan in de rij, maar De Bruyne wil de laatste toplonen uit zijn carrière in Amerikaanse dollars op zijn bankrekening zien verschijnen.

Bovendien maakte De Bruyne er de voorbije jaren geen geheim van - net als maatje Romelu Lukaku trouwens - dat hij een grote fan is van de Amerikaanse manier van leven. Het is geen toeval dat de Rode Duivel de voorbije jaren tal van vakanties over De Grote Plas heeft doorgebracht.

Welke (Amerikaanse) club kan Kevin De Bruyne verleiden?

Maar waar gaat hij voetballen? Er zijn momenteel drie opties. Eerst en vooral is er New York City FC. En het hoeft geen uitleg dat deze keuze de voorkeur van Manchester City zal wegdragen. Misschien kan De Bruyne via een constructie toch nog een seizoen in Engeland spelen vooraleer hij naar de Amerikaanse zusterclub trekt?

San Diego FC trekt dan weer het hardst aan zijn mouw. De nieuwbakken club wil een sportief project op poten zetten én ziet in De Bruyne de sterspeler die aan de kar moet trekken. Of wat gezegd van Inter Miami FC? De Bruyne kan er aan de zijde van onder anderen Lionel Messi en Luis Suarez voetballen. En het leven in Florida is ook niet slecht te noemen...