"Hij zit nu al op het niveau van Eden Hazard!" - Nieuwe wereldster is geboren volgens invloedrijke analist

Cole Palmer, de 22-jarige aanvaller van Chelsea, is momenteel een van de meest besproken spelers in de Premier League. Hij wordt door de coaches en analisten met lof overladen.

Zondag bewees hij zijn klasse opnieuw door twee penalty’s om te zetten in de derby tegen Tottenham, waarvan eentje met een koelbloedige panenka. "Ik vertrouw hem volledig", zei coach Enzo Maresca, die al lange tijd onder de indruk is van Palmer.

Palmer schreef gisteren geschiedenis door zijn 12e opeenvolgende penalty in de Premier League te scoren, een prestatie die niemand hem voordoet. Maar hij doet veel meer dan alleen strafschoppen nemen.

Zijn impact op het veld groeit met elke wedstrijd. "Hij leert hoe hij moet spelen tegen man-op-manverdediging en blijft verbeteren", aldus Maresca. Palmer’s individuele actie die leidde tot de 2-3 was een goed voorbeeld van zijn talent.

Jamie Carragher, Liverpool-legende en analist bij Sky Sports, vergelijkt Palmer zelfs met Eden Hazard. "Ze hebben bij Chelsea al grote aanvallende spelers gehad zoals Hazard en Zola, maar Palmer zit op het niveau van Hazard,", zegt Carragher. Dat is een opmerkelijke erkenning, zeker gezien Hazard jarenlang het boegbeeld van Chelsea was en als een van de beste spelers in de clubgeschiedenis wordt beschouwd.

Palmer's statistieken onderbouwen de lof. Met 11 goals en 6 assists in slechts 15 Premier League-wedstrijden is hij een van de meest beslissende spelers dit seizoen. Alleen Mo Salah presteert beter. Volgens Carragher heeft Palmer zelfs in mindere periodes van Chelsea uitzonderlijk gepresteerd. "Hij is misschien wel de beste speler van Chelsea in de afgelopen 18 maanden", zegt hij.

De vergelijking met Hazard komt niet alleen door zijn aanvallende flair, maar ook door zijn vermogen om beslissend te zijn in grote momenten. Toch mist Palmer nog iets om zich definitief bij de Chelsea-grootheden te voegen. "Als hij Chelsea de titel bezorgt, zal hij een van de beste spelers ooit worden", voorspelt Carragher.

Het toont hoe hoog de verwachtingen rond de jonge Engelsman zijn. "Hij is een heel speciale voetballer. Niet alleen voor Chelsea, maar voor heel Europa."