De oplossing om buitenlandse cowboys uit het Belgische voetbal te houden? "Wettelijk is dat niet mogelijk"

Na KV Oostende is er met Deinze een tweede tweedeklasser die in zes maanden tijd op de fles is gegaan. Een pijnlijk verhaal weer, met ook alweer buitenlandse eigenaars in de hoofdrol. Sporteconoom Wim Lagae legt de vinger op de wonde.

Hij ziet vooral het competitieformat als boosdoener. Dat maakt dat clubs absoluut niet willen degraderen en er zwaar geïnvesteerd wordt. “Clubs komen zo makkelijk in financiële problemen, waardoor hun waardering laag is en ze een aantrekkelijke prooi worden voor buitenlandse geldschieters", aldus Lagae in Het Nieuwsblad. Door de situatie waar ze dan in belanden, kunnen buitenlandse investeerders spotgoedkoop de aandelen overnemen. Zij kunnen hun investering dan heel snel teruverdienen. "Hoe? Door heel snel inkomsten uit transfers te halen en die op hun eigen rekening-courant te schrijven." "Het gaat vaak om goudzoekers, wilde kapitalisten - of in het geval van Deinze, met die laatste overnemer, helaas om fantasten - die worden verblind door de gigantische meerwaardes die hier gemaakt worden op spelers als Thiago en De Ketelaere. Ook de weinige beperkingen - met lage minimumlonen voor niet-EU-spelers en lage sociale zekerheidsbijdragen - maakt ons land interessant voor die buitenlandse groepen. Een erg ongezond model.” Maar hoe moeten die cowboys uit het Belgische voetbal gehouden worden? “Door als club niet per se zo snel mogelijk naar eerste klasse te willen gaan. Nee, ga voor een gezond businessmodel en heb oog voor de jeugd. Een oplossing zou een gesloten competitie kunnen zijn waarbij degradatie niet mogelijk is en er dus meer rust is en minder nood aan buitenlandse inbreng. Maar aangezien dat juridisch niet haalbaar blijkt, moeten we het elders zoeken." Al ziet Lagae ook een voordeel aan het nieuwe arrest-Diarra. "Als dat binnenkort voor lagere verbrekingsvergoedingen voor spelers zorgt en dus ook voor lagere transferbedragen, gaat dat uiteraard problemen opleveren voor Belgische clubs, maar gaat het misschien tegelijk de goudzoekers eruit halen."