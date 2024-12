Het plan van Club Brugge lijkt te slagen: toptransfer(s) in de maak

Het was voor de wedstrijd al bekend: er zouden heel wat topscouts in de tribunes van Jan Breydel zitten voor de match tegen Sporting. En die kwamen vooral voor twee spelers van blauw-zwart.

Club Brugge gaat naast de vetpotten van de Champions League ook nog een paar spelers in het uitstalraam gezet hebben. Dat gaat hen komende zomer - of zelfs al in de winter - geen windeieren leggen, want het waren niet de minste clubs die in de tribune zaten.

Niet direct voor Andreas Skov Olsen of Christos Tzolis, maar wel voor Raphael Onyedika en Joel Ordonez. Dat het parcours van Onyedika bij Club aan het aflopen is, mag geen verbazing opwekken. De 22-jarige verdedigende middenvelder is uitgegroeid tot een sterkhouder en een pitbull met goeie voeten.

Er zaten meer dan 20 scouts in de tribune en daaronder ook afgevaardigden van Chelsea en Newcastle United. Die kwamen dan weer naar Ordonez kijken. De 20-jarige Ecuadoraan staat bij veel ploegen op het lijstje, maar de twee Engelse topclubs zijn bijzonder geïnteresseerd.

Terwijl hun kern dit seizoen wel al breed genoeg is, zouden ze in januari wel al kunnen toeslaan. Dan zijn ze de concurrentie in de zomer voor. Het ideale scenario van Club zou dan werkelijkheid kunnen worden: nu al een akkoord vinden en hem nog tot het einde van het seizoen houden.

Blauw-zwart wil Ordonez of Onyedika namelijk liever niet kwijtspelen in januari, want hun Europese ambitie is nog groot. Dat beiden straks voor een topprijs vertrekken, staat wel al zo goed als vast. Onyedika zijn marktwaarde staat op 16 miljoen, terwijl dat van Ordonez al op 18 miljoen staat. En Club zal met die sommen niet tevreden zijn...