Wraakroepend! Faillissement van Deinze lijkt gewoon vooropgezet spel van... Japanners

Deinze is failliet. Na weken van loze beloften en misleiding door eigenaar Doudou Cissé, heeft de ondernemingsrechtbank de club failliet verklaard. Cissé nam in november de aandelen van de Japanse ACA Group over voor 1 symbolische euro, maar bracht geen financiële oplossing.

Insiders vermoeden dat de Japanners het faillissement opzettelijk planden om hun reputatie als beursgenoteerd bedrijf te beschermen, schrijft HLN. In anderhalve maand onder Cissé bleef de financiële situatie hopeloos. De lonen werden niet betaald, en de beloofde investeringen uit de Golfstaten kwamen nooit. Lokale ondernemer Patrick Piens en zelfs spelers zoals Alessio Staelens probeerden investeerders aan te trekken, maar niemand was bereid om 1 miljoen euro te betalen om de club op korte termijn te redden. Toen Cissé afgelopen weekend eindelijk bereid was zijn aandelen opnieuw gratis te verkopen, was het al te laat. Met het faillissement verliezen spelers hun baan, maar ze mogen transfervrij vertrekken en kunnen een werkloosheidsuitkering aanvragen. Het stadion, eigendom van ex-voorzitter Denijs Van de Weghe, blijft voorlopig beschikbaar voor jeugd en beloften. Toch overheerst bij Van de Weghe en anderen een gevoel van verraad. Hij stelt dat de hele situatie vanaf het begin een zorgvuldig uitgedachte strategie van de Japanse ACA Group kan zijn geweest. De oprichting van AAD Invest, het bedrijf van Cissé, en zijn betrokkenheid met de Japanners versterken het vermoeden van een vooraf gepland scenario. Volgens insiders werd een constructie opgezet om ACA te beschermen tegen imagoschade in Japan. Van de Weghe roept het parket op om de zaak te onderzoeken. “Als de curator geen klacht indient, zal ik het zelf doen", aldus de oud-voorzitter in de krant.