"Als ik Tedesco was...": Philippe Albert spaart voetbalbond niet over WK-loting

Philippe Albert is al een hele tijd heel erg duidelijk over Domenico Tedesco. Hij vraagt al sinds het mislukte EK dat de bondscoach aan de kant geschoven zou worden.

“Iemand moet zijn verantwoordelijkheid nemen bij de Belgische bond, want de play-offs van de Nations League en de kwalificaties voor het WK komen er snel aan”, zegt Philippe Albert aan La Capitale.

Dat er nu gesproken wordt over een evaluatie vindt Albert larie en apekool. Die evaluatie moest al lang gemaakt zijn. Je geeft Tedesco nog een kans, of je stelt iemand anders aan die wat tijd heeft om alles voor te bereiden.

Sinds juni is er niks meer goed gelopen met de Rode Duivels. Wat volgende was een zwakke Nations League en een surrealistische vertoning op de loting voor het WK. Als Tedesco nog bondscoach is, dan moest hij in Zwitserland op de loting aanwezig zijn, vindt Albert.

“Het is ongelooflijk dat dit niet het geval is. Als ik in zijn schoenen had gestaan, was ik alleen gegaan”, gaat Albert verder. “Bij de voetbalbond worden sommige mensen betaald om beslissingen te nemen, maar ze doen dat niet.”

Het amateurisme moet stoppen volgens Albert. Hij is dan ook blij dat Vincent Mannaert aangesteld is om de boel vooruit te laten gaan. “Ik hoop in ieder geval dat er de komende dagen, zo niet weken, schot in de zaak komt.”