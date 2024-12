Na puntenverlies door faillissement SK Deinze: Trainer van RWDM wil meer dan puntenaftrek zien gebeuren

RWDM was not amused na het faillissement van SK Deinze. Voor coach Yannick Ferrera mag er ook over andere zaken dan de punten nagedacht worden.

RWDM won eind oktober met 3-2 van SK Deinze. Na het faillissement van SK Deinze speelden ze deze drie punten kwijt, terwijl Zulte Waregem er maar eentje verloor. Zij speelden in augustus 2-2 gelijk tegen Deinze.

RWDM ziet zo zijn achterstand op Zulte Waregem op zeven punten uitkomen, daar waar het er eigenlijk maar vijf waren. Dag en nacht verschil vindt trainer Yannick Ferrera van de Brusselaars.

“Het is onzin, echt frustrerend”, doet hij zijn verhaal bij La Capitale. “We kunnen het alleen maar accepteren, de regels zijn er, maar het is onzin. We zijn het slachtoffer van deze situatie.”

Hij vindt dat punten uit het eerste deel van het kampioenschap niet meer afgepakt zouden mogen worden. Het is en blijft een heel moeilijk gegeven. Al houdt hij ook een pleidooi voor nog iets anders.

“Wat ook vervelend is, zijn de kaarten. Als ze de punten tegen Deinze afpakken, doen ze dat dan ook voor de kaarten? Zo ja, wordt een speler die geschorst was nadat hij een kaart tegen hen had gepakt, dan ook in mindering gebracht?”