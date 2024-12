Vandenbempt onthult de ware reden over wat er speelt rond Domenico Tedesco

Domenico Tedesco blijft voorlopig bondscoach van de Rode Duivels, maar alles wijst erop dat hij niet langer aan het roer zal staan wanneer de WK-kwalificatiewedstrijden beginnen. Dat zegt Peter Vandenbempt, die uitlegt waarom een beslissing over zijn toekomst nog niet is genomen.

Bij de loting voor de WK-kwalificatie was Tedesco opvallend afwezig. De bondscoach was niet in Zürich en gaf ook geen perscommentaar, wat de speculatie over zijn positie enkel voedt. “Mensen zeggen nu: ‘Zie je wel, hij zal er niet meer zijn als de voorronde begint'", aldus Vandenbempt.

Een ontslag voor januari is echter onwaarschijnlijk, om financiële redenen. “Volgens zijn contract zou het goedkoper zijn om hem vanaf januari te ontslaan", verduidelijkt Vandenbempt.

“Daarom wordt er gewacht met een definitieve beslissing, hoewel je aan alles voelt dat de KBVB steeds minder overtuigd is van Tedesco als de juiste man voor deze ploeg.”

Er hebben al gesprekken plaatsgevonden met sports director Vincent Mannaert en CEO Peter Willems. Volgende week wordt er opnieuw overleg gepleegd, maar de zoektocht naar een opvolger is volgens Vandenbempt al begonnen. “De officiële communicatie hierover wordt pas in 2025 verwacht.”

Tedesco’s toekomst lijkt dus bezegeld, maar de timing van zijn ontslag wordt vooral bepaald door financiële en juridische overwegingen. Ondertussen is het duidelijk dat de voetbalbond een nieuwe bondscoach zoekt die de Rode Duivels kan reanimeren in een op papier héél haalbare groep met Wales, Noord-Macedonië, Kazachstan en Liechtenstein.