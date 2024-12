Glenn Verbauwhede vertelt onwaarschijnlijk verhaal van bij KV Kortrijk over speler: "En nochtans tonen Antwerp, Gent en Anderlecht interesse in hem"

Tom Vandenberghe staat intussen opnieuw onder de lat bij KV Kortrijk, maar onder trainer Freyr Alexandersson was hij ook al vierde keeper vorig seizoen.

Een opmerkelijke wending voor een doelman die eerder interesse genoot van topclubs zoals Antwerp en Gent en zelfs op de radar van Anderlecht stond, onthulde ex-keeperstrainer Glenn Verbauwhede in KVW. Volgens hem is dit alles het gevolg van een reeks ongelukkige omstandigheden en misverstanden.

Vandenberghe’s problemen begonnen een jaar geleden bij een meniscusblessure op Cercle Brugge. Ondanks zijn blessure speelde hij tegen AA Gent, wat volgens Verbauwhede leidde tot een cruciale fout in zijn spel. “Na de winterstop kreeg hij een harde klap van Alexandersson, die hem ronduit zei dat hij geen punten won, maar er verloor. Dat heeft zijn vertrouwen enorm aangetast", aldus Verbauwhede.

De nieuwe coach maakte snel duidelijk dat hij een nieuwe eerste keeper wilde. Hoewel Vandenberghe na zijn herstel kortstondig terugkeerde, vroeg hij zelf om niet meteen opgesteld te worden na een wedstrijd tegen KV Mechelen.

Alexandersson koos voor Patrik Gunnarsson, een aankoop die volgens Verbauwhede al vanaf het begin niet de juiste keuze was. “Ik gaf negatief advies over Gunnarsson, omdat ik hem zeker niet beter vond dan Tom, en omdat hij ontzettend veel kostte.”

Volgens Verbauwhede mist Gunnarsson de explosiviteit en reikwijdte die Vandenberghe wél heeft. Toch kreeg de IJslandse doelman de voorkeur. “Gunnarsson anticipeert nu beter dankzij Francky, maar zijn positie blijft een zwak punt,” voegt Verbauwhede toe.

De situatie is extra pijnlijk omdat Vandenberghe volgens Verbauwhede juist een uitstekende doelman is, die onder de juiste omstandigheden kan uitblinken. “Tom heeft structuur nodig en moet in zijn cocon kunnen werken. Hij is soms overgeconcentreerd, maar hij beseft niet genoeg hoe goed hij echt is", stelt de ex-keeperstrainer.