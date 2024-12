Pep Guardiola heeft een duidelijke boodschap voor zijn bestuur bij Manchester City: "Dat ga ik niet doen"

Manchester City beleeft een ongekende crisis, met slechts één overwinning in de laatste tien wedstrijden. Ondanks zijn indrukwekkende palmares staat zelfs manager Pep Guardiola onder druk.

Voor de derby tegen Manchester United gaf de Spaanse coach aan dat hij niet van plan is zelf op te stappen. "Zo’n besluit moet de clubleiding nemen", benadrukte hij.

Guardiola verlengde onlangs nog zijn contract tot medio 2027, maar is zich bewust van de gevolgen van aanhoudende slechte prestaties. “De eigenaren weten dat de situatie slecht is. Als we blijven verliezen, ben ik hier misschien over een maand of twee niet meer", aldus de zesvoudig Premier League-kampioen, die vorig jaar ook de Champions League won met City.

De coach erkent dat zelfs zijn indrukwekkende staat van dienst geen garantie biedt op baanzekerheid. “Slechte resultaten dicteren uiteindelijk het lot van een manager. Mensen denken misschien dat ik vanwege mijn verleden niet ontslagen kan worden, maar we worden beoordeeld op wat we dagelijks doen. Eén slecht seizoen kan genoeg zijn", verklaarde hij realistisch.

Hoewel de druk hoog is, wil Guardiola niet zelf de handdoek in de ring gooien. “Dat weten de eigenaren ook. Ik wil bij mijn spelers blijven, zeker nu het moeilijk gaat", legde hij uit. Hij gaf aan dat blessures en overbelasting een grote rol spelen. “Tegen Juventus speelden we met vier jeugdspelers. Door het volle schema krijgen onze vaste krachten te veel minuten en raken ze overbelast.”

De derby tegen Manchester United lijkt cruciaal voor Guardiola en zijn team. Het wordt een kans om de neerwaartse spiraal te doorbreken en het vertrouwen van de clubleiding en fans terug te winnen. "Dit is een zware periode, maar ik blijf vechten", besloot Guardiola strijdvaardig.