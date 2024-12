Van crisis naar topclub: Ivan De Witte onthult het grote geheim achter het succes van KAA Gent

Ivan De Witte, de voormalige voorzitter van KAA Gent, heeft samen met auteur Jo De Poorter een boek geschreven. Daarin blikt De Witte terug op zijn indrukwekkende carrière bij KAA Gent.

De Witte is vanaf het eind van de jaren tachtig betrokken geweest bij KAA Gent. In zijn boek deelt hij niet alleen de hoogte- en dieptepunten van zijn tijd bij de club, maar ook zijn persoonlijke visie en de filosofie die hem door de jaren heen heeft geholpen om zijn doelen te bereiken.

De titel van het boek verwijst naar De Witte’s lijfspreuk “Le temps fera les choses”, wat een belangrijke boodschap in zijn carrière vertegenwoordigt. Volgens De Witte is succes een optelsom van tijd, lef en een onverklaarbaar gevoel voor zakendoen.

In het boek legt hij uit hoe hij de club heeft weten te redden. Ook de bouw van het nieuwe stadion en de landstitel van 2015 komen aan het bod.

Het boek biedt een diepgaande en persoonlijke kijk op de uitdagingen die De Witte tegenkwam en hoe hij deze overwon. Het vertelt ook hoe hij KAA Gent heeft helpen ontwikkelen tot een topclub in het Belgische voetbal.

Het boek is inmiddels beschikbaar in de boekhandel en online. De officiële boekvoorstelling vindt plaats op donderdag 23 januari 2025 in de Vlerick Business School in Gent.