Drie blauw-zwarte spelers, een lichtpunt van Antwerp en uiteraard de spitsen van het weekend: dit is ons Team van de Week

De feestdagen komen eraan, maar voordat het zover is, staat er nog wat voetbal op het programma. Hier is ons team van de week in de Jupiler Pro League!

Doelman

Er waren verschillende kandidaten tussen de palen, met zeer goede Simon Mignolet en Tobe Leysen die elk een penalty stopten. We zullen echter eer betuigen aan Matthieu Epolo, die door moeilijke momenten is gegaan maar Standard nogmaals een nederlaag heeft bespaard tegen Beerschot, op zijn spectaculaire manier.

Verdedigers

Onze verdediging heeft een Blauw & Zwart tintje, en dat is geen toeval: onmogelijk om Brandon Mechele te negeren, die zijn tweede doelpunt van het seizoen scoorde ondanks zijn masker. Verdedigend was de defensieve baas van de Bruggelingen ook keizerlijk tegen Genk. Aan zijn zijde, en voor de tweede opeenvolgende week, staat Jan-Carlo Simic, ook onmisbaar: hij was de beste Anderlecht-speler op het synthetische veld van Stayen.

Een tweede Bruggeling is onze keuze op de rechtsbackpositie: Joaquin Seys was briljant tegen KRC Genk, zowel aanvallend als verdedigend. Hij werd vandaag verkozen tot beste jonge speler van het jaar, en dat is vrij logisch. Aan de andere kant, een ander jong Belgisch talent: Kobe Corbanie was een van de grote lichtpunten van Antwerp in Mechelen, een van de weinige zelfs.

Middenveld

Na Simic krijgt een andere speler voor de tweede opeenvolgende week een plek in het elftal van de week: het gaat om de uitstekende Mathias Delorge, opnieuw zeer geïnspireerd bij Gent, zelfs als de Buffalos twee kostbare punten verloren tegen Cercle. Aan zijn zijde, de dirigent van Club Brugge en de beste speler van de competitie op dit moment: Hans Vanaken.

© photonews

Op de flanken van onze 4-4-2, laten we eerst nog een Gents speler kiezen: Momodou Sonko, ongrijpbaar en doelpuntenmaker voor de tweede keer in drie wedstrijden. Aan de andere kant, Anan Khalaili, die eindelijk op stoom komt bij Union Saint-Gilloise: de hattrick van Franjo Ivanovic doet bijna de prestatie van de Israëliër vergeten, die in topvorm is.

Aanval

We hebben hem net genoemd: wie anders, natuurlijk, in de spits dan Franjo Ivanovic? De Kroatische aanvaller maakte een prachtige hattrick tegen Westerlo, waarmee hij zijn mooie week afsloot na al twee keer te hebben gescoord in de Europa League tegen Nice.

© photonews

En aan zijn zijde, een verrassing van het weekend: Aurélien Scheidler, de Franse aanvaller van Dender die drie kostbare punten pakte op het veld van KV Kortrijk. Daarmee verdrievoudigde hij zijn doelpuntentotaal, nadat hij slechts één keer had gescoord: dat was al eind september!

Het elftal: