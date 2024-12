Is er dan toch nog een oplossing in de maak voor KMSK Deinze? Tweedeklasser kan via deze constructie wél doorstart maken in nationale reeksen

Een weekje geleden viel het doek over KMSK Deinze. De tweedeklasser werd failliet verklaard en het stamnummer is inmiddels geschrapt. Al bestaat de kans dat de oranjehemden een doorstart zullen maken.

Voor alle duidelijkheid: KMSK Deinze onder stamnummer 818 is definitief geschrapt. Er is dan ook geen enkele mogelijkheid dat de club onder die hoedanigheid zal herrijzen.

Maar enkele lokale ondernemers werken volgens onze informatie wél aan een plan B. Deinze zou azen op het stamnummer van KSC Dikkelvenne en met stamnummer 7074 een doorstart maken in Tweede Amateur.

© photonews

Hoe de vork in de steel zit? Dikkelvenne - de Oost-Vlamingen kamperen momenteel op een knappe zesde plaats in het klassement - liet al weten dat de club volgend seizoen zal stoppen in de nationale reeksen. En net dat maakt het project interessant voor Deinze.

Het bestuur van Dikkelvenne heeft beslist om volgend seizoen een doorstart te maken in vierde provinciale. Enkel op die manier kan de bestuurskamer van de Oost-Vlamingen de toekomst van de club op lange termijn garanderen.

Kan KMSK Deinze dan toch gered worden?

Deinze hoopt dus om via het stamnummer van Dikkelvenne in de nationale reeksen te blijven. Zal dat in De Deinse Brielmeersen zijn? Zal de naam van Dikkelvenne ergens in de naam verwerkt worden? Het is momenteel koffiedik kijken.

We willen benadrukken dat bovenstaande informatie momenteel niét werd bevestigd door Deinze of Dikkelvenne. Maar het zorgt wél voor een sprankel hoop voor de fans van Deinze die hun club ten grave hebben moeten dragen...