Lommel-kapitein Lucas Schoofs ziet de harde realiteit: "Dat wordt bijna onmogelijk"

Lommel SK gaat door een moeilijke periode. De Limburgers speelden zeker geen slechte partij tegen Zulte Waregem afgelopen weekend, maar het resultaat bleef wel weer uit. Het verschil met de koplopers in de stand wordt steeds groter, waardoor de ambities zullen moeten worden bijgesteld.

Lommel SK blijft achter met een 2 op 15. Te weinig voor een ploeg die als doel had om mee te strijden voor de promotie dit seizoen. Ook de nederlaag tegen Zulte Waregem kwam aan afgelopen weekend.

De Limburgers speelden een verdienstelijke partij en hadden meer balbezit. Kansen bleven in evenwicht, maar in de blessuretijd klom Zulte Waregem nog wel over Lommel, na een rode kaart voor Henry Oware.

"Het heeft misschien met vertrouwen te maken", reageerde kapitein Lucas Schoofs bij ons. "We hebben een aantal jonge jongens die dat misschien ook niet gewend zijn. Daar moeten we volgens mij aan werken, al is het nogal moeilijk om dat te doen."

Lommel heeft talent genoeg rondlopen, alleen lijkt het er niet altijd uit te komen. "Dit jaar hebben we ook een paar fantastische wedstrijden gespeeld, het zit er zeker in, maar we moeten het er nu weer uit kunnen halen."

Voor het seizoen werd al uitgesproken dat de club wou strijden voor de promotie. Er zal nog gestreden worden, maar de kloof met de koplopers van de stand wordt wel heel groot. "Ik denk dat de top 2 nu heel moeilijk zal worden. Dat was de ambitie wel. Vorig seizoen was dat om de top 6 te halen en toen kwamen we dicht bij de top 2. Dit jaar zullen we moeten vechten voor een plaats in de top 6, dus zullen we die ambities misschien wat moeten bijstellen."

"We blijven sowieso wel proberen om elke wedstrijd te winnen, om dan te zien waar we uitkomen. Bij de eerste twee eindigen wordt bijna een onmogelijke zaak, maar in het voetbal kan nog alles. We zullen positief moeten blijven", besluit Schoofs.