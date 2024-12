Atletico Madrid-fans hebben opmerkelijke wens in verband met Thibaut Courtois

Thibaut Courtois speelde voor zijn tijd bij Real Madrid, nog even bij Atletico Madrid. Daar hebben de fans nu een opmerkelijke wens.

Thibaut Courtois speelde van de zomer van 2011 tot de zomer van 2014 bij Atletico Madrid. In 2018 trok hij naar Real Madrid, waar zijn voormalige fans echt niet blij mee waren.

Hij won met Atletico La Liga, de Spaanse beker en de Europa League. Hij kwam meer dan 100 keer uit voor de Spaanse club, waardoor hij een plekje versierde in de Paseo de las Leyendas.

Door zijn transfer en enkele uitspraken die hij deed, verslechterde zijn relatie met de fans van Atletico helemaal. De fans roepen nu ook op tot actie.

De Sociale Commissie van Atlético, het supportersorgaan van de club, wil zijn gedenksteen verwijderen. Voor de zomer zouden er criteria worden opgesteld waardoor spelers hun steen kunnen verliezen.

In de zomer zou Courtois zijn plaats in de Paseo de las Leyendas dus kunnen verliezen. Het kan wel goed zijn dat er met Axel Witsel meteen een andere Belg in zijn plaats komt.