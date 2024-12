'Felice Mazzu wil oude bekende uit buitenland naar STVV halen'

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

STVV herleefde toen Felice Mazzu overnam. Ondertussen loopt het weer veel minder en wordt er voluit gekeken naar versterking.

In de laatste vier wedstrijden boekte Felice Mazzu amper 1 op 12 met STVV. Met Charleroi en Cercle Brugge krijgt het twee goede kansen om nog voor nieuwjaar punten te pakken.

Maar er is ook versterking nodig. In januari moeten er extra spelers arriveren. Daarvoor zou men ook het netwerk van Felice Mazzu aanwenden.

Volgens Het Belang van Limburg zou Siebe van der Heyden in beeld zijn. De verdediger speelt momenteel bij Mallorca. Dat hij er weg wil, is een understatement.

De twee werkten eerder bij Union SG al samen. Volgens de krant is de match tussen Mazzu en Van der Heyden heel erg goed en kan dit soort transfers de ploeg enorm vooruit helpen.

Al heeft STVV nog andere noden. Zeker voorin moet er versterking bijkomen. Met Adriano Bertaccini hebben de Kanaries goud in handen, maar in de breedte is er weinig.

Al zal vooral het budget heel veel bepalen. Superveel centen zijn er niet beschikbaar, waardoor wellicht de centen zullen zeggen wat mogelijk is en wat niet.