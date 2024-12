Analist snoeihard voor JPL-club: "Je moet als speler toch een beetje trots hebben?"

KAA Gent verloor met 1-0 van Larne in de Conference League. Een nederlaag die voor de nodige reacties heeft gezorgd.

Het Noord-Ierse team stond onderaan in de League Phase van de Conference League voor de wedstrijd, en de Buffalo's konden zich rechtstreeks kwalificeren voor de achtste finales bij een overwinning.

Toch leverden de Buffalos een bedroevende prestatie en verloren ze met 1-0. Coach Wouter Vrancken had verklaard dat dit "onacceptabel" was en dat hij hoopte dat het hard aankwam.

Ook Alexandre Teklak zag dat het echt niet goed was. "De Buffalo's speelden tegen een team als een uit de Eerste Nationale. En dan doe je dit… Het is een schande voor al die gasten zonder contract of met een aflopend contract. Voor al die spelers in de lagere divisies die dromen van hogerop", vertelde hij volgens RTBF.

"Los van de verantwoordelijkheid van de trainer, moet je als speler op een gegeven moment toch een beetje trots hebben. Ik zou zoiets nooit hebben kunnen accepteren", besluit hij.