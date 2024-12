Romelu Lukaku springt naar de leidersplaats in Italië

In de Serie A stonden op zaterdag heel wat interessante duels op het programma. Napoli kon met een overwinning extra druk zetten op Atalanta Bergamo en anderen. En dat zou het uiteindelijk ook gaan doen.

Napoli kon met een overwinning voor minstens een dagje leider worden in de Serie A. Dan moesten ze wel op bezoek bij Genoa gaan winnen. Genoa staat in de lagere middenmoot van de Italiaanse competitie.

Napoli (even) leider

Al snel in de wedstrijd kreeg onder meer Romelu Lukaku een aantal interessante kansen, maar zelf zou hij niet scoren in de wedstrijd in Genoa. Toch zou zijn team het vrij vlotjes gaan halen.

Het begin van de match was helemaal voor de Zuid-Italianen. André-Frank Zambo Anguissa zette zijn team na een kwartier op voorsprong, even later was het via Amir Rrahmani zelfs al 0-2.

Balotelli laat het liggen

Napoli zo vrij vroeg op rozen, al kwam Genoa wel nog in de wedstrijd dankzij een aansluitingstreffer van Andrea Pinamonti. Verder kwam de thuisploeg echter niet meer tegen de Napolitanen.

Mario Balotelli kon nog wel voor de gelijkmaker zorgen, maar hij miste een dot van een kans. En zo is Napoli voor minstens een dag leider in de Serie A. Aan Charles De Ketelaere en Atalanta Bergamo om zondag opnieuw orde op zaken te stellen tegen Empoli.