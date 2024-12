Analisten zijn bijzonder hard voor Yari Verschaeren: "Hij kan het, maar hij wil niet"

Yari Verschaeren dreigt opnieuw buiten de ploeg te vallen bij Anderlecht nu iedereen bijna fit is. Het talent, dat op 17-jarige leeftijd al werd geprezen als één van de grootste beloften van paars-wit, heeft zijn niveau tot nu toe niet kunnen opkrikken.

Ondanks enkele mooie momenten dit seizoen, zijn die flitsen niet genoeg om zijn vaak teleurstellende prestaties te compenseren. Afgelopen zondag tegen KRC Genk, in een ongewone rol, bleef hij ondermaats.

Volgens Frank Boeckx, ex-ploegmaat van Verschaeren en analist, moet de jonge middenvelder veel meer brengen. "Hij is nu nummer drie in de hiërarchie, en dat is triest om te zien, want hij kan voetballen", zegt Boeckx bij Extra Time.

Hij twijfelt echter aan de instelling en houding van Verschaeren. Ondanks alle blessures die hij heeft gehad, denkt Boeckx dat Verschaeren niet streng genoeg is voor zichzelf. "Hij moet meer vechten voor zijn plaats en laten zien dat hij het echt wil", aldus Boeckx.

Verschaeren zal zijn niveau dus flink moeten verhogen om weer te kunnen concurreren met talenten als Mario Stroeykens en Tristan Degreef. Analist Franky Van der Elst is echter van mening dat het tijd is voor Verschaeren om een nieuwe uitdaging aan te gaan. "Hij zit nu al vijf of zes jaar bij de eerste ploeg. Het wordt tijd dat hij weggaat van Anderlecht", is het harde oordeel van Van der Elst.

De kritiek op Verschaeren is hard, maar misschien wel terecht gezien zijn stagnatie in de afgelopen jaren. Ondanks zijn enorme potentieel heeft hij zijn stempel nog niet kunnen drukken bij Anderlecht, wat de vraag oproept of een vertrek naar een andere club de juiste stap zou zijn voor zijn carrière. De komende maanden zullen cruciaal zijn voor de toekomst van de 23-jarige middenvelder.