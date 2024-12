Een lid van de gouden generatie klaar om terug te keren in het geval van een vertrek van Tedesco? "Mijn god, dat is een moeilijke vraag"

De situatie rond Domenico Tedesco en de toekomst van de Rode Duivels blijft sterk verdelen. Tijdens zijn bezoek aan België werd Dries Mertens gevraagd om zijn mening hierover te geven.

Dries Mertens was aanwezig in Antwerpen met zijn zoontje Ciro voor de eerste dag van de Masters of Madness, een voetbaltoernooi georganiseerd door onder meer hijzelf, Jan Vertonghen en verschillende bekende publieke figuren.

Hij was vooral verrast om te zien dat meerdere supporters van Galatasaray hem tot daar hadden gevolgd. "Ik heb altijd gezegd dat Napolitanen overal zijn, maar ik moet hetzelfde zeggen over de Turken. Het zijn ook heel hartelijke en vriendelijke mensen", vertelde hij aan Sporza.

Nog altijd in vorm bij Galatasaray

Die vroegen hem ook naar de mogelijkheid van een terugkeer in het nationale elftal, mocht Domenico Tedesco vertrekken. Mertens maakte nooit deel uit van de plannen van de huidige bondscoach, die persoonlijk naar Istanbul was afgereisd om zijn visie uit te leggen. Dat gebaar waardeerde Dries enorm.

"Mijn God, dat is een moeilijke vraag. Ik volg de Rode Duivels nog steeds en heb altijd gezegd dat ik opensta voor een terugkeer. Maar eerlijk is eerlijk: ik geniet ook van de vakanties tijdens de interlandperiodes. De trainer geeft ons dan altijd wat vrije tijd", gaf hij toe.

Dries Mertens wordt aan het einde van dit seizoen 38 jaar en is dus geen optie voor de lange termijn, zeker niet op een positie waar de nationale ploeg goed bezet is. Bovendien heeft hij al aangegeven dat hij ondanks zijn liefde voor het voetbal uitkijkt naar zijn pensioen om die vrijheid weer te ervaren. Toch, met zijn indrukwekkende vorm (5 goals en 12 assists dit seizoen), kan hij nog altijd een rol spelen in de selectie.