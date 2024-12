Bertaccini geeft twee namen voor versterking bij STVV uit de JPL en legt uit waarom hij nog niet de beloofde wormviering deed

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Adriano Bertaccini is al van goudwaarde geweest voor STVV. Dat moet hij vandaag ook zijn in het cruciale duel met Cercle Brugge.

2024 was een opvallend jaar voor Adriano Bertaccini. Na de trainerswissel bij STVV brak hij onder zijn goede vriend Felice Mazzu helemaal los.

Al is hij wel zowat het enige scorende vermogen bij zijn ploeg. Het ziet ernaar uit dat de Kanaries hoe dan ook aanvallende versterking nodig hebben. Als je Bertaccini namen vraagt, dan krijg je die ook.

“Het klikt voor mij zowel met Zahiroleslam als met Ferrari. Moet ik toch een naam noemen? Dan zeg ik Zinho Gano. Of Vazquez van Anderlecht. Goeie spitsen”, klinkt het bij Het Belang van Limburg.

In Extra Time beloofde Bertaccini dat hij zijn volgende doelpunt zou vieren met de worm van Jan Van den Bergh indertijd. Hij scoorde in Charleroi, maar van een wormviering was geen sprake.

“Ik ga dat nog doen. In Charleroi zaten de omstandigheden niet mee, ik had vooraf ook gezegd dat ik het niet daar zou doen. Niet in mijn thuisstad. Ik wil absoluut scoren tegen Cercle, maar de worm uitvoeren op kunstgras, wordt pijnlijk.”

“Vlak na dat verzoek van het tv-programma Extra Time heb ik versterking geronseld”, lacht hij nog. “Er waren ploegmakkers die beloofden mee te doen. Alle gekheid op en stokje: het is bittere ernst voor ons tegen Cercle. We moéten winnen, laat ons daar de focus op leggen.”