Johan Boskamp ziet dat er niets meer loopt bij deze clubs: "Ik begrijp er geen snars van"

Johan Boskamp houdt niet enkele de Belgische JPL in de gaten. Zo ziet hij erg opmerkelijke dingen in de Premier League gebeuren.

Johan Boskamp laat zijn licht vaak schijnen over de Jupiler Pro League, maar kijkt ook verder dan de Belgische competitie. Zo merkt hij opmerkelijke zaken op in de Premier League.

Daar doen Manchester United en Machester City het allebei bijzonder slecht. United stelde nog niet zo lang geleden Ruben Amorim aan, maar die zorgde nog niet voor veel beterschap.

"Ik begrijp er geen snars van. Amorim doet het nog slechter dan Ten Hag. Die breekt alle records, joh", vertelde Boskamp bij Het Belang van Limburg. Ook de crisis bij Manchester City blijft maar duren.

"En bij City lijkt het voetballend vermogen helemaal verdwenen. Oké, Haaland miste een penalty, maar dat is het probleem niet. Heb je De Bruyne gezien na afloop? Die schoot als een speer door de tunnel, recht naar huis."

"Kev was niet tevreden met die magere invalbeurt. Begrijpelijk. Dat hij voor mij altijd in die ploeg moet staan, is een publiek geheim. Het zit daar niet goed, zoveel is zeker", besluit hij.