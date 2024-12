Dat zal invloed hebben op de titelrace: 'Liverpool ziet deze twee spelers in de winter nog vertrekken'

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Liverpool ligt op koers om hun 20e titel in de Premier League te veroveren. Ze kunnen echter twee spelers verliezen in januari.

Als we de uitwedstrijd tegen Everton buiten beschouwing laten, staat Liverpool zes punten voor op zijn eerste achtervolger aan de top van de Premier League. Dat is momenteel Arsenal, sinds Chelsea deze week werd verslagen door Fulham.

Hoewel er nog niets beslist is en alles heel snel kan veranderen, liggen de Reds van Arne Slot op koers om hun 20e Premier League-titel te winnen, hun eerste sinds 2020. Ze kunnen echter twee belangrijke spelers verliezen in januari.

De eerste in het bijzonder, Trent Alexander-Arnold. De 26-jarige rechtsback is een vaste waarde in het eerste elftal en staat op de radar van Real Madrid, dat naar verluidt zijn landgenoot Jude Bellingham heeft gevraagd om hem te overtuigen, aldus Relevo. De international van Engeland zou altijd al voor Real hebben willen spelen.

Maar hij is niet de enige die Anfield kan verlaten. Footmercato beweert dat Federico Chiesa ongelukkig is met zijn gebrek aan speeltijd en graag zou terugkeren naar Italië.

Volgens dezelfde bron heeft de rechtsbuiten van de Azzurri drie belangrijke opties: Fiorentina, Napoli en Juventus. Hij werd deze zomer voor 12 miljoen euro gekocht en zijn contract bij Liverpool loopt tot juni 2028.