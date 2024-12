Vanhaezebrouck prijst Dender, maar ziet toch één zwakke schakel bij de verrassende seizoensprestatie

FCV Dender is verrassend goed op weg om zich dit seizoen te redden. Na een solide reeks, met als hoogtepunt de overwinning op Anderlecht afgelopen vrijdag, lijkt de club zich op te werken tot een serieuze middenmoter in de competitie.

Hein Vanhaezebrouck is in Het Nieuwsblad vol lof over de transferstrategie van Dender. "Dender realiseerde een knaltransfer met het aantrekken van Scheidler, met voorsprong de beste aanwinst van de ploeg deze zomer", zegt Vanhaezebrouck.

Het succes van Dender komt niet alleen voort uit het goede werk op de transfermarkt, maar ook uit het feit dat het team als collectief sterk staat. Vanhaezebrouck merkt op dat Dender in tegenstelling tot veel andere ploegen in de onderste regionen van de tabel, beschikt over een bank met gelijkwaardige aanvallers die het verschil kunnen maken wanneer dat nodig is.

Defensief sterk, maar...

Naast de aanvallende kwaliteiten van het team, heeft Dender ook een stevige defensieve linie, maar hier is volgens de analist nog ruimte voor verbetering. Vanhaezebrouck wijst erop dat het team nog te vaak onnodige balverliezen lijdt en zichzelf in de problemen kan brengen.

“Achterin schiet Dender zich nog te vaak in de eigen voet met onnodige balverliezen en goals in geschenkverpakking", zegt de analist. Deze kritische noot was bijvoorbeeld duidelijk zichtbaar na de tegendoelpunten in de wedstrijd tegen Anderlecht.

Dender is alvast vastbesloten om deze lijn in 2025 voort te trekken. De club vertrekt op winterstage naar San Pedro del Pinatar.