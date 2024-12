En nu nog een gemiste penalty, moeten we ons zorgen maken over Romelu Lukaku? Coach Antonio Conte spreekt klare taal

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

Romelu Lukaku heeft het jaar afgesloten met een gemiste strafschop tegen Venezia (1-0). Antonio Conte heeft over zijn situatie gesproken tijdens een persconferentie.

Bij deze "gemiste" strafschop is er eerst wel een doelman die zijn werk goed doet. Maar buiten het goede werk van Filip Stankovic symboliseert de actie een iets minder succesvolle periode voor Romelu Lukaku.

🧤 | Filip Stanković stopt de strafschop van Romelu Lukaku. 🚫⚽ #NapoliVenezia pic.twitter.com/YzmHflpCbQ — DAZN België (@DAZN_BEFR) 29 december 2024

Napoli won de wedstrijd nog wel met 1-0 en staat daardoor samen met Atalanta op kop van het klassement. Romelu Lukaku heeft het als spits wel wat moeilijker.

Nieuwjaar 2025 kan niet snel genoeg komen

De 31-jarige aanvaller was slechts drie keer beslissend in de laatste elf wedstrijden en krijgt wat kritiek van de Italiaanse pers en Napoli-supporters. Antonio Conte sprak tijdens het persmoment na afloop over hem.

"Nu hij aan de top staat, zijn de verwachtingen ten aanzien van hem hoger dan voor anderen, hij is een speler van internationale klasse en zijn cv schept hogere verwachtingen. Hij moet gewoon blijven doen wat hij doet, dat weet hij ook. Hij moet aan die verwachtingen voldoen", verklaarde hij.

Na het gemiste EK met de Rode Duivels, het lange wachten om zijn situatie bij Chelsea op te lossen en deze minder succesvolle afsluiting van het jaar, kijkt Romelu Lukaku reikhalzend uit naar 2025 om opnieuw te schitteren.