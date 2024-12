Het bestuur wilde er niets van horen: het speciale verzoek van Kasper Schmeichel dat de onderhandelingen met Anderlecht heeft doen mislukken

Kasper Schmeichel is vandaag actief bij Celtic. Anderlecht zou er niet op tegen zijn geweest om hem opnieuw te laten tekenen.

In het Lotto Park praat bijna niemand meer over Kasper Schmeichel. Dat komt doordat Colin Coosemans een geweldige start van het seizoen heeft gehad, waardoor hij snel iedereen gerust heeft gesteld.

Op het einde van vorig seizoen waren er echter veel zorgen over het waarschijnlijke vertrek van Schmeichel, aangezien hij slechts voor één seizoen had getekend. Aan het begin van het seizoen bekritiseerd, bracht hij toch rust en ervaring in de paarse verdediging.

Niet meer dezelfde routine op 38-jarige leeftijd

De club heeft dan geprobeerd hem voor nog een seizoen vast te leggen. Maar de kans leek bijna bij voorbaat verloren, aangezien Schmeichel graag naar Celtic wou.

Er waren echter wel onderhandelingen met Anderlecht. Volgens Het Nieuwsblad heeft de voormalige Leicester-doelman gevraagd om een meer gepersonaliseerd trainingsregime, wat betekent dat het iets lichter zou zijn.

Daar wilden ze bij Anderlecht niets van horen, wat tot een impasse in de onderhandelingen heeft geleid. Momenteel staat hij met Celtic alleen op kop in de Schotse competitie.