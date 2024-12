KV Diksmuide Oostende verrast in eerste seizoen als fusieclub: Karl Vannieuwkerke heeft ambitieuze plannen met zijn 'megaclub'

KV Diksmuide Oostende blijft indruk maken in zijn eerste seizoen als fusieclub. De club staat gedeeld derde in het klassement. Ondervoorzitter Karl Vannieuwkerke kijkt met trots naar de prestaties van de ploeg en heeft grote plannen voor de toekomst.

Hoewel promotie geen expliciete doelstelling was, sluit Vannieuwkerke niets uit. "We staan nu gedeeld derde en januari wordt cruciaal met wedstrijden tegen onder andere Eendracht Aalst Lede en KVE Drongen", aldus de ondervoorzitter in Het Nieuwsblad.

"Het was in het begin wat zoeken, maar nu staat iedereen achter ons verhaal." De club kreeg van Voetbal Vlaanderen zelfs het statuut van ‘megaclub’, een erkenning die slechts aan enkele Vlaamse clubs wordt toegekend.

Een belangrijk speerpunt voor KVDO is de jeugdwerking. Met bijna 800 spelers en campussen in Oostende en Diksmuide wil de club inzetten op een structurele opleiding. Vannieuwkerke benadrukt het belang van een specialist met een helikopterview over de jeugdwerking: "Doorstroming is cruciaal, en we stimuleren zelfs tweevoetigheid bij jonge spelers. De volgende generatie krijgt de filosofie van KVDO volledig mee."

Hoewel KVDO aantrekkelijk is voor spelers, blijft het budget relatief laag in vergelijking met andere clubs. Volgens Vannieuwkerke is dit een bewuste keuze.

"Bij ons draait het niet om geld. Alles wordt transparant geregeld, en zwart geld is uitgesloten in ons verhaal", besluit hij.