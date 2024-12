Hubert neemt geen blad voor de mond als het over zijn ongelooflijk 2024 gaat: "Of het te snel gaat? Drie maanden bij Anderlecht is als tien jaar bij een andere club"

David Hubert heeft zijn eerste maanden als T1 van RSC Anderlecht achter de rug. De hoofdcoach kijkt terug op de enorme stappen die hij heeft gezet. "Ik had het eerlijk gezegd allemaal niet verwacht."

Anderhalf jaar geleden was David Hubert nog speler bij RSCA Futures. Het was tijdens die laatste maanden van zijn spelerscarrière dat de drang om coach te worden is komen opzetten.

"Ik begon te voelen dat ik die jonge gasten meer kon bijbrengen als coach dan als speler of ploegmaat", legt Hubert uit in Het Laatste Nieuws. "Ik ben gaan aankloppen bij Jesper Fredberg en heb hem ingelicht dat ik zou stoppen als speler."

"Al had ik niet verwacht dat ik anderhalf jaar later hoofdtrainer zou zijn van RSC Anderlecht", lacht de voormalige middenvelder. "Of ik soms denk dat het te snel gaat? Ik zou niet weten waarom."

"Wanneer is iemand überhaupt klaar?", haalt Hubert de schouders op. "Ik weet dat ik binnen tien jaar een betere coach zal zijn dan de coach die ik vandaag ben. Maar moet ik daarom niet tien jaar wachten om coach te worden?"

"Ik was benieuwd waartoe ik in staat was", besluit Hubert. "Trouwens, drie maanden bij Anderlecht is als tien jaar bij een andere club." (lacht)