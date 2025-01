📷 OFFICIEEL Opvallende pion verlaat Union SG

Er werd veel van hem verwacht, maar die verwachtingen kon hij niet inlossen. Casper Terho vertrekt dan ook bij Union SG, zo laat de club weten.

Twee jaar geleden kwam Casper Terho aan bij Union SG. Hij werd toen weggeplukt bij HJK Helsinki. Terho speelde 51 keer voor Union, scoorde 7 keer en deelde 3 assists uit.

Hij vertrekt voor de rest van het seizoen op uitleenbasis naar Paderborn, de nummer zes in de tweede Bundesliga. In de deal is ook een aankoopoptie opgenomen.

Dit seizoen speelde Terho bij Union SG nauwelijks nog mee. De laatste wedstrijden geraakte hij zelfs niet meer in de wedstrijdselectie van trainer Pocognoli.

Door de aankoopoptie zou het goed kunnen dat we Terho nooit meer terugzien in Brussel. Een vaste basisspeler is hij bij Union SG nooit geworden.