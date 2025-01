Passeert ook KAA Gent binnenkort langs de kassa? 'Drie Engelse topclubs azen op Rode Duivel'

Malick Fofana is dé aangename verrassing van het eerste deel van het seizoen bij Olympique Lyonnais. De jonge vleugelspeler trekt nu al de aandacht van vele clubs. En dus zou er wel eens een toptransfer kunnen zitten aan te komen.

Malick Fofana verliet bijna een jaar geleden AA Gent. Na een aanpassingsperiode wist hij zijn plaats te veroveren in de basis bij de Franse topclub. Hij had zich eerder laten opmerken met enkele beslissende invalbeurten.

Met 7 doelpunten en 3 beslissende passes in 22 wedstrijden over alle competities heen dit seizoen heeft Fofana al heel wat indruk gemaakt. Zijn snelle vooruitgang heeft hem in beeld gebracht bij de Rode Duivels en daar mocht hij intussen ook zijn eerste cap vieren.

Sterke prestaties

Zijn prestaties hebben natuurlijk de aandacht getrokken van verschillende grote Europese clubs. Deze clubs kunnen profiteren van de zeer moeilijke financiële situatie van Lyon.

De club uit Lyon zou mogelijk akkoord kunnen gaan met de verkoop van hun jonge speler voor een bedrag tussen 30 en 45 miljoen euro. Daarbij zou Gent dus nog eens langs de kassa kunnen passeren, want ze hebben bij de verkoop - Lyon betaalde 22 miljoen voor hem - een doorverkooppercentage van 20 procent afgedwongen.

Liverpool, Arsenal en Aston Villa zouden volgens Het Belang van Limburg nu azen op Fofana. Die ligt wel nog tot juni 2028 onder contract bij Lyon.